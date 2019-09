Eto’o pide el regreso de Mourinho al Barcelona en lugar de Ernesto Valverde

El exfutbolista camerunés Samuel Eto’o , ex jugador del Barcelona, el Real Madrid, el Chelsea inglés o el Inter de Milán, elogió a José Mourinho. “Estoy harto de justificar que este señor (Mourinho) es una de las mejores personas que existen en el mundo del fútbol. Yo acabé mi carrera y la primera persona que me mandó un mensaje fue este señor”, indicó Eto’o durante un acto en la sede de LaLiga en Madrid junto a Mourinho y al presidente, Javier Tebas.



Para Eto’o, Mourinho es de las personas que “merecen tener ese respeto” en el fútbol mundial. “Todos los futbolistas hemos peleado con él, y matamos por él”, añadió, a lo que Mourinho añadió, en tono irónico: “Casi todos”.



El camerunés opinó que un retorno de Mourinho al Barcelona “sería precioso”, aunque también bromeó con que le gustaría verle entrenando en el Mallorca, e xequipo de Eto’o. “Me gustaría pedirle a Jose que viniera al Mallorca [en donde juega Take Kubo], estaría bien, es la mejor ciudad de España. Pero al Barça me gustaría más”, explicó.



Eto’o recordó que cuando estaba en el Barcelona y había que enfrentarse contra el Chelsea, el duelo “no era contra los jugadores, sino contra Mourinho”, lo que les daba “más motivación”. “Y cuando tuve la suerte de estar en sus manos, en su grupo, la gente decía, van a ganar la liga italiana, la Copa, pero nadie nos esperaba en la ‘Champions’. Cuando ganamos en Stamford Bridge dijimos, venga el que venga ganamos esta ‘Champions’”, rememoró el exdelantero.



