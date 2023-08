Si algo ha demostrado Xavi Hernández en su faceta como entrenador del FC Barcelona, es que no le tiembla la mano al momento de tomar decisiones importantes. Hace poco, tuvo un papel crucial para que Neymar no regrese al club blaugrana -al final fue fichado por Al Hilal-, pese a que la directiva estaba moviendo mar y tierra para conseguirlo. Este lunes, se confirmó que un defensor azulgrana se fue cedido al PSV debido a que no entraba en los planes del DT español. Se trata de Sergiño Dest, quien había disputado algunos minutos en la pretemporada culé.

El estadounidense había regresado al club español luego de su paso por el AC Milan en la temporada 2022-23. El técnico campeón de LaLiga le dio rodaje en los duelos ante el Arsenal, Real Madrid y el cuadro ‘rossonero’. Sin embargo, tras unas semanas de evaluación, finalmente decidió quedarse con Jules Koundé en la posición de lateral derecho.

Tras no ser convocado a los dos primeros partidos del Barça en la presente liga española, Dest buscó un equipo donde pueda jugar y lo encontró: volverá a salir cedido esta temporada, esta vez al PSV Eindhoven. El conjunto neerlandés pagará la mitad de la ficha y contará con una opción de compra no obligatoria que ronda los 10 millones de euros.

Durante su paso por la entidad blaugrana, el lateral disputó un total de 72 encuentros, 56 de ellos como titular. Asimismo, anotó solo 3 goles en la dos temporadas que formó parte del primer equipo, antes de que se fuera cedido al AC Milan, club en el que apenas disputó 14 duelos. Ahora regresará a la Eredivisie. Recordemos que estuvo en el Ajax.

¿Cuánto libera Sergiño para el ajuste de límite salarial de la plantilla del FC Barcelona? Según Mundo Deportivo, es el 50% del coste que viene suponiendo hasta ahora el defensa. Esto supone unos 5 millones de euros, siempre y cuando el PSV asuma el 100% del coste de la ficha del jugador.

Sergiño Dest fue anunciado como nuevo jugador del PSV de la Eredivisie. (Foto: PSV)





¿Cuándo es el próximo partido del FC Barcelona?

En su próximo reto, el equipo de Xavi Hernández se medirá ante el Villarreal por LaLiga. El partido se jugará el domingo 27 de agosto a las 10:30 de la mañana (horario peruano) en el estadio de La Cerámica y será transmitido por la señal de DIRECTV. Cabe destacar que el Barcelona suma 1 victoria y 1 empate en las dos primeras jornadas.





