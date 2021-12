Aún no se conoce cuál será el futuro de Sergio Agüero en FC Barcelona. El delantero fue diagnosticado en el mes de noviembre de una arritmia en el corazón que lo puede alejar por completo del fútbol. El exManchester City se encuentra a la espera nuevos resultados para saber más de su condición física.

Mientras espera buenas nuevas, el ‘Kun’ se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Dubai; sin embargo, esto habría molestado seriamente a los fanáticos del cuadro azulgrana, debido a que mientras él se divierte, ellos sufren.

Barcelona quedó eliminado de Champions League el pasado miércoles a manos de Bayern Munich. El cuadro bávaro goleó 3-0 a los dirigidos por Xavi Hernández y los dejó fuera de la máxima competición europea en fase de grupos.

La molestia de los fanáticos pasa debido a que en los minutos en los que se desarrollaba el juego en el Allianz Arena, Agüero compartía imágenes de sus vacaciones en Dubai con autos de lujo en redes sociales.

La esposa del argentino, Sofía Calzeti, no paró de subir videos y ‘stories’ a Instagram de los vehículos que probaron. Agüero manejó más de un auto costoso y luego subieron una foto con el definitivo: “El elegido. Bugatti”.

Por el momento, Agüero no puede realizar ningún esfuerzo físico. “Por lo que saben, por mi situación tengo que estar parado, tengo un prueba en enero. Por ahora no puedo hacer nada. Voy a intentar hacer algún trote, pero muy tranqui para ver qué onda. Por ahora no puedo hacer mucho más que estar al pedo”, dijo en un vivo en la plataforma Twitch y luego de ser consultado por sus seguidores por su dolencia.

En medio de una transmisión por la mencionada plataforma en el Mundial de esports donde participa su elenco, añadió: “No voy a hablar mucho del tema este, solo voy a disfrutar del partido de Krü (su equipo) y nada más que eso. Gracias por bancarme”.

Si bien trascendió en España que el futbolista iba a realizar una conferencia para anunciar su retiro, finalmente esto no sucedió.

Sergio Agüero disfruta de unos días de descanso en Dubai. (Imagen: Instagram)

