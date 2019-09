"El sueño de Griezmann era jugar con Messi, no hay nada que reprocharle"

Antoine Griezmann llegó al FC Barcelona con la ilusión de ganar los títulos que con el Atlético de Madrid no podía. Aunque ese no ha sido el único motivo. Según cuenta Diego Costa, su antiguo socio en la delantero del equipo 'colchonero', el francés también recaló en Camp Nou para darse el lujo de jugar con Lionel Messi.

En una entrevista al canal de Youtube ‘Qué Partidazo!’, Costa se ha referido a la llegada de Griezmann al Barcelona. Dijo que no se le puede reprochar nada y puso por ejemplo el día que el hispano-brasileño dejó el 'Aleti' para firmar con el Chelsea en 2014.



“No, no le intenté convencer de que se quedase. Si me hubiera preguntado le habría dicho que cada persona tiene que vivir cosas diferentes. Él fue campeón del mundo, yo salí con el Atlético campeón en 2014… Cuando yo vi en su momento que tenía que irme, me fui al Chelsea. Fui súper feliz allí. Por irte de un equipo no significa que seas un ingrato con el club. Es simplemente que llega un momento en el que quieres vivir una experiencia nueva”, dijo Costa.



“Él quería algo nuevo, y eso es en Barcelona. En lo personal tenía un estado de ánimo siempre feliz que transmitía al vestuario. Espero que no pierda eso. Es una persona feliz, en la manera que se fue… no fue por el año pasado, pero quizás sí perjudicó cómo salió. Si no hubiese pasado todo eso, habría sido una salida tranquila, porque es normal. Su sueño era jugar con Messi, con Suárez también. Todos sabemos el jugador que es. Como futbolista siempre quieres experimentar. Es normal que diga quiero ir allí y experimentar si puedo ser un jugador tan importante como fui en el Atlético”, agregó el excompañero de Griezmann.

La sequía goleadora de Griezmann, Costa y Morata ante el Barza. (Getty) Griezmann y Costa. (Getty)

