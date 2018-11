Barcelona es un verdadero hospital. Las lesiones de Luis Suárez, Cillessen y Arthur, complican a Ernesto Valverde, a estas se les suma Samuel Umtiti.



El central francés se va a someter a un tratamiento para superar sus molestias en la rodilla izquierda, para lo que viajará a Doha, informó este viernes el equipo azulgrana, que no precisa el tiempo que estará de baja.



"El jugador del primer equipo Samuel Umtiti seguirá un tratamiento conservador con el objetivo de resolver las molestias en la rodilla izquierda", afirmó el Barça en un comunicado.



"El jugador se trasladará a Doha (Qatar), donde durante las próximas semanas seguirá esta terapia bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club", añadió el Barça.



El equipo azulgrana no precisa el tiempo de baja del central, pero el hecho de que el comunicado hable de "próximas semanas" lleva al diario deportivo catalán Sport a afirmar que "ya no volverá a jugar en este 2018".



El rotativo Mundo Deportivo señala que Umtiti ha decidido no operarse de las molestias en esa rodilla y continuar con tratamientos conservadores.



El central francés fue baja de última hora el pasado miércoles para el partido de Liga de Campeones contra el PSV Eindhoven (2-1) tras recaer en esos problemas con su rodilla.



Umtiti había disputado íntegro el partido contra el Atlético Madrid (1-1) en la Liga española, el sábado en su regreso a la competición, después de haber estado dos meses fuera de los terrenos de juego por estas molestias