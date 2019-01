'Corazón... partío': la drástica medida de Valverde tras negativa de Munir a renovar con el Barza

Su historia con el Barcelona se terminó antes de lo que esperaba. Luego de que comunicara que no renovaría con el club, Ernesto Valverde decidió 'borrarlo' para toda la segunda parte de la temporada. Munir El Haddadi no volverá a vestir de azulgrana salvo necesidad extrema, así se lo comunicó el técnico culé, según informa el medio 'Marca'.

En el duelo frente al Getafe Munir no apareció ni en el banco de suplentes y ese será el camino que tendrá que seguir hasta que termine su contrato en junio y luego marcharse a algunos de los clubes que han preguntado por él. En principio al Sevilla, con el que tendría ya un preacuerdo.



Según señala 'Marca', Valverde fue claro con Munir y le dijo: "No volveré a convocarte". Ese fue el duro mensaje que le dio el entrenador al delantero precisamente en la previa del duelo en el Coliseum Alfonso Pérez por LaLiga Santander.



Ante la negativa del futbolista de 23 años en renovar, Valverde le explicó que tiene que darle prioridad a otros jugadores; y solo sería tomado en cuenta en caso extremo, es decir, si Luis Suárez o algún otro atacante no esté disponible por suspensión o lesión.

Recordemos que Munir El Haddadi hizo menores en el Barcelona, donde debutó en el primer equipo en el 2014 bajo las órdenes de Luis Enrique con gol incluido, ante el Elche. Tanto que lo convirtió en el jugador más joven del cuadro culé en marcar en la primera jornada de Liga, con 18 años y 357 días.



En el 2016 se marchó al Valencia, pero solo duró una temporada, para luego pasar al Alavés en el último curso. En ambos casos a modo de cesión. Esta temporada volvió al Barza, pero no ha logrado encontrar la regularidad que busca, por lo que volverá a salir, aunque esta vez con su carta en la mano.