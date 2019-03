¡Sobre su lesión en Barcelona! Victor Valdés rompe su silencio tras cinco largos años

Si hubo un jugador que la pasó mal en el Barcelona , ese fue Víctor Valdés. El portero español sufrió una lesión a los ligamentos en marzo del 2014 y no volvió a ser el mismo. Ese sería el inicio del declive en su carrera futbolística.

Luego de cinco largos años, Valdés volvió a declarar. Lo hizo a Deportes Cuatro, revelando: “No he hablado mucho públicamente de aquel día. Recuerdo un crujido, una noche muy fría entre semana en el Camp Nou. Se hizo un poco de sangre de todo aquello, venía todo junto a lo que había sido el tema de mi renovación”.

El guardameta, que fue considerado uno de los mejores en la historia del Barza, también recordó su etapa de recuperación. “Fue muy dura, pero también por mi cabezonería de estar solo. Lo que pedía a todo el mundo es que me dejaran tranquilo. Luego el fútbol no dio las opciones que me podía dar”.

Luego de su estadía en el equipo azulgrana, ficharía por el Manchester United, cedido al Lieja y posteriormente al Middlesbrough con Aitro Karanka.

“Es un mundo nuevo en el que he salido de la portería después de unos años Se echa mucho de menos ese ambiente en el vestuario, de ir cada día a ver a tus amigos, porque ya no solo son compañeros, son casi hermanos”

Ahora Víctor Valdés es entrenador en el Moratalaz, en Madrid, entrenando a jóvenes futbolísticas. “Estoy muy tranquilo de lo que era antes el fútbol para mí, que era más presión mediática... A mí me tocó estar ahí. Yo sabía que era un mundo en el que no me sentía muy cómodo en esos aspectos. Aquí en Madrid he encontrado ese pequeño rincón de paz. No puedo pedir más”.

► ¿Los destronará Mbappé? Los fichajes más caros en la historia del Real Madrid [FOTOS]



► Todo por el Barcelona: el movimiento de locura de Antoine Griezmann para volver a interesar a los azulgranas



► ¡De vinotinto y oro! Tolima venció a Atlético Nacional en el Murillo Toro por la Liga Águila 2019



► En modo 'ChichaDios': Hernández presumió de sus goles en Mundiales a hincha que quiso menospreciarlo