Una comparación con el estilo de juego del FC Barcelona normalmente es un halago para cualquier entrenador. Sin embargo, Jorge Jesús del Benfica ha demostrado todo lo contrario al molestarse con un jugador del Standard Lieja que afirmó que el club lisboeta se asemeja a su par catalán.

Tras la goleada (3-0) de Benfica por la Europa League, Mehdi Carcela, exfutbolista del Granada, alabó el trabajo de los portugueses y por su experiencia en LaLiga de España, encontró similitudes entre ‘Las Águilas’ y el Barcelona.

“A Jorge Jesús le gusta mucho tener el balón. En la primera parte tuvimos muy poca posesión. Con Pizzi y Taraabt, el Benfica parece el Barça”, dijo en positivo el exjugador. Lo que nunca imaginó fue la respuesta de Jesús minutos después en conferencia de prensa.

“No diré que nos parecemos al Barça. Al de hace unos años sí, pero el de ahora no tiene nada. No quiero que se parezca al Barça de ahora, pero no me importaría al de años atrás...”, afirmo el exentrenador de Flamengo, menospreciando al equipo que dirige Ronald Koeman.

Jorge Jesus dejó Flamengo y firmó con el Benfica hasta el 2022. (Foto: Benfica)

Benfica triunfa en Europa

Dos goles de Pizzi, uno de penalti, propiciaron el jueves el triunfo del Benfica ante el Standard Lieja en la segunda jornada del Grupo D de la Europa League. El conjunto de Jorge Jesús selló el triunfo en la segunda parte ante un rival que aún no ha puntuado.

Pizzi abrió el marcador en el 49 al transformar un penalti igual que el alemán Gian Luca Waldschmidt, que ejecutó el segundo. A diez del final, Pizzi redondeó la victoria del cuadro luso que, con seis puntos, los mismos que el Rangers, comanda la tabla del cuarteto.





