Solo estuvo siete minutos en el campo del Mestalla, pero eso basta para que se emocione. Yerry Mina se convirtió en el primer colombiano en debutar con la camiseta del Barcelona. El zaguero se convirtió en trending topic en Colombia y todos sus compañeros tuvieron un gran gesto con el cafetero, que vivió uno de los momentos que recordará de por vida. El debut siempre quedará en la mente del futbolista, y así lo fue para Yerry, quien no dudó en colgar un post en su cuenta de Instagram para todos sus seguidores.



“Agradecido con DIOS por darme la oportunidad de debutar. En mi casa solo hay felicidad y alegría. No tengo palabras para describirlo, gracias a FC Barcelona, gracias a mí familia. Iremos paso a paso de la manos de DIOS”, publicó el ex Palmeiras en una imagen que probablemente se haga viral en las redes sociales.

Mina entrando Piqué, como si se tratase de un relevo generacional en Barcelona. En cuanto al juego, Yerry no lo hizo mal y tuvo un mensaje para todo el vestuario culé luego de la clasificación a la final de la Copa del Rey.



De acuerdo a medios españoles, Yerry Mina tomó con naturalidad su suplencia, pese al estado de Piqué antes del partido. Ya luego, con el resultado a favor, todo fue felicidad para los jugadores, que vieron cómo Mina se compenetraba con ellos.



Conoce un poco más de la vida de Yerry Mina. (Video: Fernando Falco)

Durante sus siete minutos sobre el césped de Mestalla, Mina completó seis pases buenos. "Ha sido muy emocionante debutar (...) Son momentos que no se olvidan, me he sentido feliz" sostuvo el colombiano, quien finalizó sus palabras con un eufórico grito de "Força Barça".



Los hombres de Ernesto Valverde se medirán con el Sevilla FC el próximo 21 de abril y buscarán, ante el conjunto andaluz, la que será la 30ª Copa de la historia del Club y la cuarta Copa consecutiva. El estadio que acogerá este último duelo del torneo del K.O. se decidirá el próximo lunes; durante una reunión que mantendrán los dirigentes de ambos equipos y los federativos, bajo la coordinación de Antonio Suárez, presidente de la interinsular canaria.