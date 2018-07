Una de las principales figuras que, hasta el momento, ha dejado el Mundial Rusia 2018 es Kylian Mbappé . La estrella francesa ha sido uno de los influyentes para que Francia llegue a cuartos de final. Y mientras continúa recibiendo elogios, también se especula sobre el futuro del joven jugador. ¿Acaso el Real Madrid ? Pues parece que no.

En los últimos días, desde Europa, ha rondado la información de que el elenco merengue llegó a un acuerdo con el PSG por Kylian Mbappé , que llegó a la institución parisina en la temporada pasada a cambio de 180 millones de euros. Ante esta situación el Real Madrid se vio obligado a negarlo todo.

El Real Madrid ha negado tener un supuesto acuerdo con el París Saint Germain sobre el internacional francés Kylyan Mbappé y ha manifestado que las informaciones publicadas recientemente al respecto "son rotundamente falsas".



"Ante las informaciones publicadas en las últimas horas referentes a un supuesto acuerdo entre el Real Madrid C. F. y el PSG por el jugador Kylian Mbappé , el Real Madrid manifiesta que son rotundamente falsas", ha señalado el club en un comunicado.



En el mismo ha insistido que "no ha realizado ninguna oferta ni al PSG ni al jugador y lamenta la difusión de este tipo de informaciones que no son contrastadas con las partes". Hace dos días el conjunto blanco negó haber realizado algún tipo de oferta también al PSG por el delantero brasileño Neymar.