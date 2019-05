¿Llega o no? La respuesta de 'Bob' Martínez al supuesto interés del Barcelona para el 2019-20

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez , ha dicho que no se comprometería con "nadie" sin antes hablar con la federación belga, según declaraciones del técnico español publicadas este martes el diario flamenco Het Laatste Nieuws a propósito del supuesto interés del Barcelona en su contratación para el mercado de fichajes de verano.



"No le doy el sí a nadie sin haber hablado antes con Bart y Mehdi", declaró Martínez en alusión a Bart Verhaeghe y Mehdi Bayat, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Comisión técnica de la Unión Real Belga de Sociedades de Fútbol (URBSFA).



El diario, que se hace eco del aparente interés que la prensa deportiva española atribuye al Barcelona en la contratación de Martínez en sustitución de Ernesto Valverde , no ofrece más testimonios del entrenador catalán y define la respuesta del técnico como "críptica".



Martínez tiene contrato hasta 2020 como seleccionador de los "Diablos Rojos", equipo que logró una histórica tercera plaza en el Mundial de Rusia 2018 y que aspira a conseguir un gran resultado en la Eurocopa de 2020.



El técnico de Balaguer ya había sonado antes como posible fichaje para un club español, en concreto, el pasado otoño su nombre ocupó gran parte de la actualidad deportiva ante el supuesto interés del Real Madrid para hacerse con sus servicios tras la destitución de Julen Lopetegui.



"Las especulaciones, los rumores, no los puedes controlar. El fútbol es sobre el presente", dijo entonces Martínez, que no abandonó la selección belga mientras que el puesto de entrenador del Real Madrid fue para Santiago Solari y, tras la destitución de éste, para Zinedine Zidane.



Fuente: EFE

