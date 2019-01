¡Si no hay solución...! La singular protesta de hinchas del 'Aleti' para exigir la renovación de Godín

Un grupo de unas decenas de aficionados rojiblancos, con representantes de las peñas atléticas 'Diego Godín' y '17 de mayo', se concentraron en los aledaños del estadio Wanda Metropolitano antes del Atlético de Madrid-Levante para reclamar que se renueve el contrato del defensor uruguayo Diego Godín.



Ante uno de los puntos icónicos de los alrededores del estadio, las letras con el lema 'coraje y corazón', unas decenas de seguidores rojiblancos han desplegado unas pancartas, una de ellas con el rostro del defensor charrúa, que da nombre a una peña rojiblanca en la localidad madrileña de Majadahonda.



Uno de estos aficionados que se congregó para cantar lemas a favor de la continuidad de Godín una hora antes del Atlético-Levante, Juan Ramón, explicó a EFE que bajo su punto de vista el defensor merece la renovación porque es "un referente".



"El club debería dar menos dinero a determinadas estrellas y repartir con otros jugadores, no solo con Godín, también con (el portero esloveno, Jan) Oblak", manifestó este aficionado.



El Atlético de Madrid se ha habituado durante los últimos años a ampliar los contratos a los jugadores mayores de 30 años año a año en función de los partidos disputados, algo que ya ocurrió con otros exfutbolistas rojiblancos, como Gabi Fernández, Fernando Torres o con Juanfran Torres, que sigue en la plantilla.



"Esa regla no me gusta, siendo como es Godín un referente, tienen que hablar con él y si quiere un contrato de dos años, firmarle por dos años", añadió este aficionado, que formó parte de las decenas de seguidores rojiblancos que se manifestaron para pedir un nuevo vínculo para el zaguero charrúa con el club rojiblanco.



Fuente: EFE