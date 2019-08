Duda de su nivel y pide al Barça que se lo 'cargue': Lionel Messi ejerce con dureza la capitanía

Como capitán del FC Barcelona, Lionel Messi tiene la facultad de tomar decisiones importantes en lo que respecta al mercado fichajes 2019. Lo ha demostrado pidiéndole a la directiva el regreso de Neymar y ahora, según 'Don Balón', intenta influenciar en la venta de uno de sus compañeros. Hablamos de Nelson Semedo.

Tal como apunta la citada fuente, el mejor jugador del mundo ha pedido al FC Barcelona que lo venda antes del fin del mercado de fichajes de verano. Cree que el portugués no tiene el nivel suficiente para estar en Camp Nou y en su lugar quiere a otros jugadores que puedan rendir mejor en la zona del lateral derecho.

"Su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas, ofreciendo muy poco en ataque y siendo muy poco expeditivo en defensa. No ha dado la talla como para ser indiscutible y creen que, con él en el once titular, no se puede ganar una Champions League", publica 'Don Balón'.



Es por este motivo que Lionel Messi, respaldado por otros pesos pesados del vestuario del Barcelona, ha pedido su salida del club, lo que dejaría, por lo menos, 40 millones de euros en las arcas de la institución. Dicha cantidad permitiría afrontar la llegada de un crack como Héctor Bellerín, Joshua Kimmich o Trent-Alexander Arnold.

Nelson Semedo llegó al Barcelona en el 2017-18 desde el Benfica. (Internet) Nelson Semedo llegó al Barcelona en el 2017-18 desde el Benfica. (Internet)

Messi, hay cosas más importantes

Por muy capitán que sea Lionel Messi, el FC Barcelona tiene ahora cosas más importantes de las que ocuparse. A poco del cierre del mercado de fichajes, los 'blaugranas' siguen sin llegar a un acuerdo con el PSG para la vuelta de Neymar.



Cuando parecía que Rakitic y Dembélé podrían entrar en la operación, ambos futbolistas han dicho que no. Ahora, al Barcelona solo le queda conseguir 170 millones de euros para concretar la ansiada vuelta del paulista.

► Barcelona y PSG se unen: el plan para convencer a Dembélé de que se parte del 'Pack Neymar'



► ¡Neymar soma en Barcelona! Rakitic acepta partir al PSG y solo se esperan la respuesta de Dembélé



► 'Hospital Real Madrid': Isco Alarcón se suma a la lista de lesionados del equipo de Zidane



► Lo siento, 'Lio', tendrás que esperar: Messi podría estar un mes más de baja con Barcelona