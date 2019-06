''No dudé en venir al Atlético'': Marcos Llorente se sincera en su presentación en el Wanda Metropolitano

No se guardó nada. Marcos Llorente , presentado este viernes como nuevo medio centro del Atlético de Madrid por cinco temporadas, dijo que tanto Diego Simeone como el proyecto "ambicioso" le atraían "mucho" y no dudó en venir al equipo rojiblanco, del que dijo que tiene "capacidad y calidad" para "competir por todos los títulos".



"Tenía clara una cosa: quería venir a un proyecto ambicioso y, sobre todo, lo más importante, que confiaran en mí y que apostaran por mí. Y aquí en el Atlético de Madrid tengo las dos cosas", valoró el futbolista en el auditorio del estadio Wanda Metropolitano, acompañado por su familia y Enrique Cerezo, presidente del club.



"Simeone habló conmigo, me dio la bienvenida y me transmitió su confianza", expresó el centrocampista de 24 años. "Es un grandísimo entrenador, con un carácter único y una capacidad enorme de transmitir su fútbol a sus jugadores. Estoy encantado de estar aquí, ponerme a sus órdenes y tanto él como el proyecto que tiene este club es algo que me atraía mucho y en cuanto saltó el interés del club por mí no dudé en venir", explicó ante la prensa.



A su llegada al Atlético, lleva "con naturalidad" ese pasado madridista. "Sé que es algo poco común que ha pasado. Era lo mejor para mí. Estoy encantado y muy feliz de venir aquí. Vengo con todo mi trabajo y mi compromiso para ayudar al equipo en lo que necesite y luchar juntos por esta camiseta", recalcó.



Y con toda la ambición del mundo: "Nosotros aspiramos a competir y pelear por todos los títulos. Eso es lo que queremos hacer. Creo que tenemos capacidad y calidad para conseguirlo. Estamos deseando que todo esto empiece y competir por todo", sentenció Llorente, que en esta nueva etapa con el Atlético lucirá la dorsal '14', número de Rodri, que próximamente será anunciado como parte del plantel del Manchester City.

