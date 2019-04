Zidane le bajó el pulgar en Real Madrid a este jugador y Lazio lo tiene como prioridad

Real Madrid será uno de los clubes protagonistas del mercado de fichajes de cara a la próxima temporada. Por ejemplo, la prensa española sostiene que el presidente Florentino Pérez tiene prácticamente 'atado' a Eden Hazard, en tanto que Paul Pogba es otro de los pedidos del técnico Zidane Zidane. Aunque, no solo de llegadas es de lo que se habla en el Santiago Bernabéu.

Este lunes, la cadena italiana Rai sostiene que Real Madrid no tiene en cuenta a uno de sus volantes de cara a la campaña 2019-20. Se trata de Dani Ceballos , a quien el entrenador merengue no lo tiene en sus planes y que ha despertado el interés del elenco romano Lazio.

El citado medio sostiene que Ceballos es una prioridad para la directiva de la Lazio. Es más, indica que el elenco de la Serie A empezará negociaciones con el Madrid en las próximas semanas para tenerlo como traspaso o, en todo caso, en calidad de cedido por una temporada con opción de compra.

Como se recuerda, antes de la segunda etapa de 'Zizou' como entrenador en la 'Casa Blanca', el mediocampista tuvo críticas hacia el actual DT merengue. "Eso lo debe explicar él (por qué no lo ponía). No me daba oportunidades. Cuando las semanas pasan y no te sientes importante, la verdad que todo se vuelve muy difícil", sostuvo en su momento al diario Marca.

Por otra parte, Real Madrid viene de ganarle 3-0 al Athletic Club Bilbao por la jornada 33 de LaLiga Santander. Con la victoria, el primer equipo blanco se mantiene en el tercer lugar del torneo local (64 puntos) y en la próxima jornada visitará al siempre complicada Getafe.

Dani Ceballos llegó al Real Madrid procedente del Betis. (Foto: Getty Images) Dani Ceballos llegó al Real Madrid procedente del Betis. (Foto: Getty Images)

