Es uno de los jugadores de moda en el mercado de fichajes de enero. El internacional español Suso sigue en la lista de prioridades del Atlético de Madrid , que busca reforzar sus bandas a pedido de Simeone. El mediocampista de 24 años es una de las figuras del AC Milan, que envuelto en problemas económicos y deportivos, no vería con malos ojos la salida de uno de sus jugadores más regulares de la temporada.

Los 'colchoneros' han hecho las labores reforzándose con Vitolo, pero el 'Cholo' no está del todo contento ni con Gaitán ni con Carrasco, por lo que Suso aparece como una interesante posibilidad, más aún porque su 'libertad' está al alcance de las arcas del Atleti: 40 millones de euros.



Y en medio de la delicada campaña que viene realizando el Milan , en el puesto 11 con 28 puntos en la Serie A, Suso se destaca con siete goles y nueve asistencias en 27 partidos oficiales que lleva en el curso; es decir, necesita 122 minutos sobre el campo para participar en un gol 'rossonero'.



Esas cifras, desde luego, lo han puesto en los ojos de otros grandes como el mismo Liverpool, que con el dinero que ha ingresado por la venta de Coutinho, no se le dificultaría 'repatriar' al jugador que se hizo profesional en Anfield en el 2012.



Posibilidades tiene, muchas y muy buenas. Aunque Suso, por el momento, ha puesto todo en calma. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje en el que explica que se encuentra bien en San Siro: "Por ahora solo quiero quedarme aquí. Todo lo demás es solo charla. Forza Milan", escribió el español en su cuenta de Instagram hace unos días.



Tal vez enero no sea el mes indicado, pero... para el mercado de fichajes de mitad de año, el ex Almería y Genoa podría cambiar su parecer.