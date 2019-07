El nuevo conductor: James Rodríguez y lo que le puede dar al Atlético de Madrid de Simeone

De Madrid no se quiere mover. Tras irse cedido a Múnich, donde no encontró su mejor nivel, James Rodríguez parece estar decidido de quedarse en la liga española. No precisamente en el Real Madrid, sino en el rival de la ciudad, el Atlético, que de la mano del ‘Cholo’ Simeone se ha renovado para la 2019/20 y puede encontrar en el colombiano al jugador franquicia.

Tras su buena Copa América, el ‘10’ de la selección Colombia reafirmó que el talento no ha desaparecido. Aunque ya no tiene la misma regularidad que hace unos años, su pierna izquierda y su recorrido en todo el frente de ataque lo hacen un futbolista que podría sumar en cualquier equipo, salvo en el que maneja Zinedine Zidane, quien no lo tiene en sus planes.

James Rodríguez jugó 28 encuentros en la temporada 2018/19 con el Bayern Munich, anotando en siete oportunidades. (Youtube Bundesliga)

Carlo Ancelotti ya le echó un ojo e incluso lo elogió. “Me llevó genial con él, estamos intentando ficharle porque nos mejoraría mucho”, dijo. Y es que aunque el sudamericano parece estar más cerca del Wanda Metropolitano, el técnico italiano ha intentado convencerlo para llevarlo a competir por la Serie A con el Napoli, que últimamente ha estado a la sombra de la Juventus.

Al final, lo más real parece estar cerca al Manzanares, donde compatriotas suyos como Radamel Falcao o Luis Perea ya supieron lo que era defender el escudo ‘colchonero’. Porque a pesar de que llegó como una gran figura para el Real Madrid en el 2014, la falta de oportunidades y de confianza en la ‘Casa Blanca’ puede que termine por decantar la balanza hacia el vecino, que ya sumó a su plantilla a exjugadores blancos como Álvaro Morata o Marcos Llorente.

El conductor

El mercado de fichajes para el equipo ‘rojiblanco’ ha sido movido. La salida de la columna vertebral con Diego Godín (se fue al Inter), Rodri (al Manchester City) y Antoine Griezmann (al Barcelona) dejó algunos vacíos en la plantilla que eran necesarios rellenar y, obviamente, no con cualquier nombre. De esa manera, en las oficinas madrileñas hicieron el esfuerzo para traer a Joao Felix desde el Benfica y, junto a él, a jugadores como Héctor Herrera, Mario Hermoso, Lodi y compañía.

Con la explosiva salida del francés al rival ‘azulgrana’, el ‘Cholo’ reconoce que tiene que encontrar un argumento competitivo que se base en un nombre. El chico portugués que ha llegado todavía tiene 18 años y que las esperanzas de competir ante el Real Madrid y Barza recaigan en él puede terminar de confundirlo o llevarlo de una manera equivocada hacia lo que podría convertirse.

Joao Félix salió cambiado en su debut con el Atleti por un golpe en la cadera. (Diario Marca)

Por eso, y pensando el bajón futbolístico de Diego Costa, James Rodríguez sí que podría ser el líder de un proyecto deportivo que se ha visto obligado a renovarse para la temporada 2019/20. Con el ex Bayern en la plantilla, Simeone ganará a un conductor –lo que era el ‘Principito’– que pueda ser el nexo entre la primera línea de volantes y los delanteros.

Porque aunque muchos quieran cuadrar al estilo del Atleti en uno defensivo, no hay nada más equivocado. El equipo del técnico argentino suele atacar en posicional (cuando no enfrenta a rivales de mayor peso) y ahí necesita la inventiva de los grandes jugadores: el ‘box-to-box’ de Saúl Ñíguez, el equilibrio de Koke y, por qué no, la movilidad y libertad que puede traer el colombiano.

Mira lo mejor de Griezmann para llegar al Barcelona. (Video: YouTube)

Además de una pierna izquierda excepcional (una de las mejores de Europa), el ‘10’ tiene una inventiva apta solo para los grandes futbolistas en el mundo. Golpeo con el exterior del pie, gambeta corta y el clásico recorte de afuera hacia dentro que termina conectando todas las piezas. Por eso, de encontrar su nivel, el Wanda Metropolitano lo celebrara y en el Bernabéu no se cansarán de jalarse los pelos.

