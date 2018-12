Monchi quiere seguir reclutando en el próximo mercado de fichajes de enero o al menos iniciar conversaciones para así concretar algo a mitad del próximo año. El director deportivo de la Roma , según aseguran desde Italia, estaría tras los pasos del centrocampista del Atlético de Madrid Thomas Partey, aunque eso sí, es consciente de lo difícil de la operación.

El mediocampista ghanés pasó de un papel secundario con Simeone a convertirse en el 'músculo' del equipo junto a Rodrigo y es uno de los 'colchoneros' con mejores registros hasta el momento. Ha jugado 18 partidos, de los cuales fue titular en 11 de ellos, y ha anotado dos goles y dado tres asistencias.



Thomas, además, fue elegido el segundo mejor jugador de África y como era de esperarse no tardaron en caer las ofertas por él. Y de acuerdo a 'calciomercato.com', la Roma es el club que ha acelerado las conversaciones para conseguir su traspaso. Pero aparecen dos dificultades.



La primera es que el rojiblanco tiene contrato hasta el 2023 y una cláusula de 80 millones de euros; pero hay otra aún más importante, Thomas no quiere irse del Atlético de Madrid, no ahora que se ha vuelto importante para Simeone.



De todos modos, la Roma no es el único cuadro que intenta presionar, pues desde la Premier League equipos como el Arsenal y el Tottenham también lo tiene en agenda. Veremos si el mercado de fichajes de enero decide o encamina algo.