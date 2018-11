A lo largo de los últimos años, el Atlético de Madrid ha tenido jugadores con el potencial de consolidarse como los mejores del mundo. Lamentablemente, no todos han logrado el sueño, como por ejemplo, Yannick Ferreira Carrasco.



El atacante belga llegó al 'Aleti' como una de las figuras del Mónaco, pero como no pudo consolidarse como 'Colchonero', terminó en el fútbol chino. Ha pasado casi un año de su partida y Mylan Ferreira Carrasco, su hermano, no ha descartado que vuelva a estar bajo las órdenes de Simeone.



El hermano del jugador belga, presente en el Mundial 2018, reveló que Yannick tiene ofertas para volver a Europa, aunque por el momento se encuentra cómodo en China.



"Él tiene capacidad para volver a Europa, pero él está contento allí y veremos lo que pasa. Ahora, si viene un equipo de Europa y le pide... no sabe lo que va a pasar. Pero él está contento allí", incide Mylan, que no obstante abre la puerta de nuevo al conjunto colchonero: "Sí, por qué no, él sale en buenas condiciones del Atleti", dijo el hermano del futbolista del Dalian Yifang a 'Goles Villanueva'.



Hay que recordar que Carrasco llegó al Atlético de Madrid en verano de 2015, pero después de dos temporadas y media, se fue al conjunto chino en un traspaso conjunto con Nico Gaitán.



Yannick Carrasco | Bélgica | Bajó a 22 millones de euros. (Getty Images) Yannick Carrasco.