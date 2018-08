Es un pedido de Ernesto Valverde y con él, el Barcelona tendría armada la plantilla para la temporada 2018-19. Si no se ha podido con Paul Pogba, se espera concretar a Dani Parejo para reforzar el mediocampista y hacer de los culés un claro candidato a ganar la Champions League. Así lo mira el técnico vasco, Lionel Messi y compañía, y la directiva azulgrana que ha agotado todas las arcas para armar una plantilla más que competitiva.



Con los traspasos de Arturo Vidal, Clément Lenglet, Arthur y Malcom, Dani Parejo sería el quinto y último refuerzo de la temporada. No cuesta los más de 100 millones que vale Pogba, pero cuenta con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Una cifra que, tranquilamente, pueden pagar los directivos para terminar de armar a la plantilla.



De acuerdo a informaciones de medios españoles, entre ellos Sport, el centrocampista del Valencia Dani Parejo se encuentra en Barcelona. El jugador está alojado en el Hotel Princesa Sofía, muy próximo al Camp Nou, circunstancia que alimenta las especulaciones de un anuncio que podría darse en las próximas horas. Dani Parejo sería un golpe en el mercado de la liga española.



El Barcelona sondeó en su día la incorporación de Parejo respondiendo a la petición del técnico Ernesto Valverde, que le conoce perfectamente de su etapa en el Valencia y siempre ha sido favorable a su fichaje desde su llegada a Camp Nou. Valverde le considera un gran jugador y valora su visión de juego y su experiencia en La Liga Santander.



Barcelona no está pagando cientos de millones como lo hizo con Coutinho y Dembélé, pero sí está que arma un buen equipo de cara a competir en todos los frentes.