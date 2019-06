¿De 'Rey' a 'Emperador'? Arturo Vidal dejaría el Barcelona para fichar por este club top de Europa

Cambio de aires. Si hay algo que Arturo Vidal le ha demostrado al mundo del fútbol es que es un ganador. Y como tal, su edad no es excusa ni para él ni para nadie para no seguir a trote en el más alto nivel del fútbol europeo. Sin embargo, parece ser que su futuro en el Barcelona aún no es del todo claro. El centrocampista chileno no sabe si seguirá en el Camp Nou esta temporada, y ante los rumores de su eventual salida, un nuevo club le abre las puertas de su estadio para seguir conquistando títulos fuera de España.

¿De qué equipo se trata? Bueno, según informó el portal web de 'Fichajes.com', Arturo Vidal entró en los planes de reestructuración del AC Milan. Sí, leíste bien. El cuadro 'Rossoneri' tiene toda la intención de volver a lo más alto del fútbol, y entre uno de sus objetivos de este mercado estaría precisamente el de contar con un jugador de las características del 'Rey' para darle solvencia a su mediocampo y más fuerza al ataque.

Relacionado hace apenas un par de días con el Inter de Milán - rival del AC Milan - el chileno de 32 años y autor de tres goles en 43 partidos de la temporada pasada para el Barcelona, está ahora en la agenda del club italiano ahora dirigido por Marco Giampaolo. Hay que recordar que esta no sería la primera aventura de Vidal en Italia, puesto que ya jugó con la Juventus y ganó todo.



Sin embargo, valgan verdades, el futuro del 'Rey' Arturo aún definirá luego de la disputa de la Copa América 2019, torneo en el que está participando la selección de Chile y en el que ya se encuentra en la ronda de semifinales donde esperará a su rival, el ganador del duelo entre Perú y Uruguay. ¿Imaginas a Vidal vistiendo los colores del AC Milan en la 2019-20?

