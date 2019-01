Negociaciones: la respuesta del entorno de De Jong al Barcelona en el mercado de pases

Barcelona da el pie de guerra al Ajax de Holanda. Los catalanes, pese a que el jugador pretendido mantiene contrato con los tulipanes, han llegado a un acuerdo con el entorno de Frenkie De Jong para que sea su futbolista a partir de la temporada 2019-20. El salario, si bien no se ha definido por los medios catalanes, gusta a una de las promesas de Europa, por lo que el Ajax tendrá un embrollo durante las negociaciones con los azulgranas. El jugador querrá irse definitivamente, a lo que podría ponerse en rebeldía en los próximos meses.



El Ajax, que pretende 75 millones de euros por el pase de uno de sus mejores valores, ya ha mencionado con anterioridad que no solo el Barcelona se encuentra interesados en los servicios de Frenkie De Jong. También ha preguntado por él, Manchester y Juventus, por solo citar algunos clubes top de Europa. En ese sentido, Barcelona se asegura el primer contacto para que el futbolista se incline por la propuesta de jugar al lado de Lionel Messi.



En el camino también se encuentra la operación del central De Ligt, quien también pertenece al Ajax. Barcelona no se encuentra en las condiciones de afrontar el pase de ambos futbolistas, por lo que ha tirado sus fichas en el mercado de pases con De Jong. Necesita un volante.



Barcelona y el agente de De Jong, Ali Dursun, se reunieron en las oficinas del club el 13 de diciembre del año pasado, según reveló el periodista Oriol Domenech en su momento. En dicha junta, se informaron las pretensiones económicas del jugador. Fumaron la pipa de la paz.