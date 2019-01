Incluía a un jugador: Chelsea rechazó oferta del Barcelona por pieza clave en el esquema de Sarri

Barcelona quiere reforzar su ataque para invierno pero le arruinan los planes. El bajo nivel de extremos como Philippe Coutinho o Malcom, hacen que la directiva se replantee fichajes, entre ellos se encontraba Willian.

Según Daily Mail, Chelsea habría rechazado una oferta del Barza por el brasileño en la que ofrecía a Malcom más una importante suma de dinero. Los azulgranas esperan que los londinenses rebajen el precio del jugador.

El exBordeos costó hace unos meses 41 millones de euros al Barcelona; sin embargo, no entra en los planes de Ernesto Valverde y las lesiones no lo ayudan, por lo que colocarlo como posible trueque no es mala opción.

La suma a la que se le adicionaba al brasileño se desconoce, aunque el diario británico apunta a que se encuentra cerca a los 50 millones de libras, es decir, 55,5 millones de euros.

Maurizio Sarri y compañía han paralizado la operación al no querer perder al jugador a mitad de temporada. La salida de Cesc Fábregas al Mónaco y Hudson-Odio al Bayern o Juventus harían que se queden sin armas.