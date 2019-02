La lista secreta: los descartes de Valverde con el Barcelona para el 2019-20

Dos jugadores que pueden sorprender al hincha y tres descartes provistos. Ernesto Valverde quiere los tres títulos en la temporada, pero también afina al próximo equipo de la temporada 2019-2020. En el camino se vislumbran conclusiones, así otras decisiones que pueden generar reacciones en los fanáticos, sobre todo por el rendimiento de esos futbolistas. Sin más ni menos, te presentamos lo que sería la guillotina del técnico vasco.



Denis Suárez, Malcom, Rafinha, Philippe Coutinho e Ivan Rakitic, de acuerdo a medios catalanes. Los primeros tres estaban planeados, los otros no. Pero vamos uno por uno. Denis se encuentra cedido en el Arsenal de Unai Emery y todo hace indicar que seguirá su carrera en el Arsenal de Inglaterra, mientras que Malcom no tiene sitio en el equipo titular. El brasileño no cuenta para Valverde y fue más una decisión de la dirigencia que del entrenador traerlo a la plantilla culé cuando el equipo estaba entrenando en Estados Unidos.



Sigamos. Rafinha. Bueno, las lesiones siempre afectado al futbolista, por lo que se tiene prevista su ventaja para el 2019-2020. ¿Y por qué Coutinho y Rakitic? Pese a la millonaria inversión, el brasileño no ha demostrado toda la categoría que se le vía en el Liverpool y hasta alterna muchas veces el banco de suplentes, puede irse en los próximos meses.



El caso de Rakitic es para hacer un poco de caja. Con 31 años y cada año en un menor nivel, Barcelona puede venderlo a un equipo en lista. Siempre se ha hablado de propuestas de Inglaterra como de Italia, por lo que el mediocampista croata podría armar las maletas fuera de Cataluña para la próxima temporada. Así están las cosas en Barcelona en la actualidad.