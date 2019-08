"Han dicho basta": Dembélé harta al vestuario y directiva del Barça con lesiones e indisciplinas [VIDEO]

Ousmane Dembélé llegó al Barcelona en el mercado de fichajes de verano de 2017 con la ilusión de convertirse en un jugador importante para el club. Sin embargo, han pasado los años y las lesiones e indisciplinas lo pintan como un futbolista problemático que ya ha cansado a sus compañeros y a la directiva azulgrana.

Así lo ha revelado el periodista Jota Jordi durante su participación en 'El Chiringuito'. Según la citada fuente, la última lesión de Ousmane, que lo mantendrá cinco semanas fuera de las canchas , ha sido la gota que derramó el vaso. Su fragilidad física y sonadas faltas al reglamento interno del club han hartado a varios.

"Gran parte de la directiva y de pesos pesados del vestuario han llegado ya al límite con Dembélé. Son demasiadas. Es una detrás de otra", explicó el tertuliano en el programa de Josep Pedrerol y luego ha criticado al francés. "Dembéle seguramente es un buen jugador de fútbol, pero nunca será un futbolista", ha dicho.

"Los compañeros han dicho 'basta'. Han perdido la confianza con este jugador y ya no tienen la paciencia que tenían los primeros meses cuando era joven y creían que debía tener un largo recorrido", agregó el periodista catalán sobre el presente de Dembélé.

Más críticas para Dembélé

Ousmane Dembélé lleva una vida desordenada en FC Barcelona por las malas influencias que le rodean, según un antiguo cocinero, Mickael Naya, al que despidió como a tres otros antes que él.



"Ousmane es un buen chico, pero no controla su vida. Vive constantemente con su tío y su mejor amigo, que no se atreven a decirle nada", explica Naya, en declaraciones a 'Le Parisien'.



Cuenta que el jugador de 22 años no hace más dar tumbos y que aunque no vio que consumiera alcohol, "no respeta para nada los tiempos de descanso, no hay ninguna estructura de alto nivel en su entorno".

► WhatsApp cambia de nombre, como Real Madrid de objetivo: el crack que llegaría en lugar de Pogba en 2019-20



► 'Scarface' no deja el fútbol: Franck Ribery fue anunciado por la Fiorentina de la Serie A



► A todo o nada por Neymar: peso pesado del Barcelona será vendido por 40 'kilos' para fichar al brasileño



► ¡Te lo pedimos señor! Florentino escucha a las 'vacas sagradas' del Real Madrid y todos apuestan por Neymar