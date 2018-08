Barcelona no se encuentra conforme con solo haber fichado a Lenglet, Arthur y Arturo Vidal para la versión 2018-19 de los culés. De acuerdo a medios españoles, Eric Abidal hará un último esfuerzo en el presente mercado de fichajes en España, por lo que solo hay dos caminos en la actualidad para reforzar la medular del equipo: Francia o Inglaterra. En esos torneos, hay dos jugadores interesantes que los catalanes han sondeado hasta la fecha.



Uno, quien ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, es Adrien Rabiot. El volante del PSG tiene apenas una temporada más de vínculo con la entidad parisina, por lo que Barcelona tratará de agotar todas las instancias para fichar al galo que no fue convocado por Deschamps para el Mundial de Rusia 2018. Rabiot es el más factible en cuanto al presupuesto.



No obstante, Paul Pogba se encuentra también en la órbita del Barcelona. El mediocampista, q uien no se encuentra cómodo con Mourinho en el Manchester United, habría pedido su ‘transfer request’ en el mercado de invierno, en donde ‘Mou’ tendría la posibilidad de incorporar otro jugador para su plantilla. ¿El problema? El costo del galo: vale más de 100 millones de euros en el presente, y más tras su buen accionar en la Copa del Mundo.



Barcelona cuenta con Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Sergi Roberto, Denis Suárez, Philippe Coutinho y Carles Aleña, pero según Abidal, necesitan uno más. El mercado de fichajes parece estar hecho para los culés en esta temporada y no para el Real Madrid.