El Barcelona podría repetir la fórmula que empleó cuando fichó a Luis Suárez : de Anfield al Camp Nou. El uruguayo llegó al cuadro azulgrana tras su buen paso por el Liverpool, y esta ecuación podría repetirse con Roberto Firmino. El brasileño es el principal candidato de la directiva azulgrana para sustituir al atacante 'charrúa', quien ya pide a gritos una pieza de recambio.

Según apunta el medio el portal británico 'Team Talk', el Barza quiere incorporar para la próxima temporada a Firmino, por quien estaría dispuesto a desembolsar, incluso, el mismo monto que pagó por Coutinho, es decir, 140 millones de euros.



Aunque claro, lo del brasileño sería un reemplazo progresivo del delantero uruguayo, quien cumplirá 33 años en mayo del próximo año, y que desde ya da muestras de no ser aquel aguerrido delantero que se fabricaba sus oportunidades de gol gracias a su potencial físico.



Por el contrario, Firmino, de 27 años, se encuentra en un gran nivel. De hecho, en el curso pasado cerró su mejor temporada, marcando 26 goles y repartiendo 15 asistencias.



Suárez quiere y necesita descansar

En el Barcelona lo tienen cada vez más claro: Suárez necesita un reemplazo de nivel, pues el uruguayo ya no está en condiciones de jugar todos los compromisos. Es más, el propio delantero reconoció que es momento de empezar a rotar y tener descanso en algunos partidos. "No debería haberlo jugado", dijo el 'Pistolero' sobre el partido ante el Leganés previo a la eliminación del Barcelona ante la Roma en la Champions de la temporada pasada.



Y gran parte del 'problema' de la seguidilla de partidos que suma el 'charrúa' es porque en banca no ha tenido a otro delantero que le pueda dar pelea en el puesto. En esta temporada, por ejemplo, tiene como reemplazante natural a Munir, quien de momento no logra convencer a Valverde.



Es por ello que en el Barza ya se han puesto a trabajar en el fichaje de ese '9' de peso que sería Firmino, aunque también manejan las opciones del polaco Piatek y del francés-marfileño Nicolás Pépé.