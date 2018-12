Barcelona se vio sorprendido esta mañana con la posibilidad de la llegada de Frankie De Jong al PSG. El equipo azulgrana se encuentra al asecho del mediocampista hace un buen tiempo y la noticia de De Telegraaf dejó con la boca abierta a más de uno; sin embargo, no era verdad.

De Jong desmintió que haya decidido fichar por el Paris Saint Germain. El holandés decidió zanjar los rumores y él mismo aclaró la situación: “no hay ningún acuerdo, no hay nada decidido aún”, explicó.

“Aún no estaría preparado para tomar una decisión ahora, en el mercado de invierno no me voy de ninguna manera”, agregó el jugador del Ajax.

"Tenemos tranquilidad en ese sentido. Nosotros seguimos trabajando como hasta ahora, con calma y sabiendo qué pasos dar", decía una fuente más de solvente del Barcelona esta mañana a AS.

La posibilidad de la llegada a Barcelona es latente; sin embargo, el principal problema es cómo contentar a un chico de 21 años con na ficha que no sea de súper estrella. Esperan no salirse de la raya y no precipitarse.