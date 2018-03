Ahora fue más allá. Empieza a definirse el futuro de uno de los jugadores con mayor proyección en el fútbol internacional. Justin Kluivert , hijo del mítico delantero holandés Patrick, envió otro guiño al Barcelona , club en el cual su padre alcanzó la plenitud deportiva. El delantero del Ajax se confesó azulgrana.

"El Barça es el club de mis sueños. No me importaría ir a otro lado, pero el FC Barcelona es un sueño", dijo el jugador de 18 años en entrevista con 'Goal', tras ganar el premio NxGn 2018, al mejor joven del año.



Kluivert, además, debutó con la selección absoluta de Holanda en la última fecha FIFA, en el triunfo 3-0 ante Portugal , y no es secreto que se lo 'rifan' los más grandes de Europa: el Real Madrid, Manchester United y desde luego el mismo Barcelona, que tendría la primera opción.



El precio sugerido para la nueva 'joya' del balompié es de 50 millones de euros, precio que no parece para nada descabellado, tomando en cuenta como repunta mercado a mercado la burbuja de los fichajes, y sobre todo, porque se trata de un gran jugador, con ADN de crack, y que incluso el mismo Lionel Messi le estaría siguiendo los pasos.



De hecho, en una entrevista con la revista inglesa 'Four Four Two', Justin Kluivert se refirió a las informaciones que apuntan al interés de Messi en jugar junto a él. "He oído esos rumores también. Pero no sé si son ciertos. No estoy en contacto con él y sólo Messi sabe lo que ha pasado realmente, pero es bonito oírlo", dijo el holandés.