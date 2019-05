¡Para complicarle las cosas a Suárez! El '9' de la Premier League que interesa al Barcelona

Barcelona quiere sí o sí un delantero para verano. Los azulgranas piensan en alguien que refuerce el ataque. El principal objetivo era Luka Jovic; sin embargo, las grandes ambiciones de sus agentes hicieron que se desinfle la posibilidad de a pocos, por lo que ya buscan nuevas opciones y parecen tener al indicado. Está en la Premier League.

Alexandre Lacazette ha ingresado a la lista del Barcelona , según informa el diario inglés Express. Desde el Camp Nou estarían dispuesto a pagar alrededor de 70 millones de euros para hacerse de los servicios del francés.

El atacante no es un fijo de Unai Emery por lo que su salida no sería tan complicada. La contratación sería uno de los principales pedidos de Ernesto Valverde debido a que cree que no existe un futbolista que le pueda complicar la posición de centro atacante a Luis Suárez.

Además, a pesar de encontrarse en su mejor nivel, el uruguayo ya tiene 32 años, por lo que es necesario tener a alguien que lo reemplace cuando este decida dejar el equipo.

Lacazette tiene 27 años y acumula 18 goles esta temporada en 46 partidos. Todo esto a pesar de no ser siempre titular. Siempre es una opción para Arsenal cuando está en problemas. En Inglaterra saben que puede 'apagar cualquier incendio'.

Su polivalencia también es importante. Puede actuar de mediapunta, como por una banda o de '9' de área, algo que se asemeja a lo que busca el club. Puede jugar al lado de Luis Suárez o ser su reemplazo.

