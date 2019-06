''De Ligt se está burlando del Barza'': la dura crítica desde España por el fichaje del central holandés

Idas y vueltas. Matthijs de Ligt es el gran deseo del Barcelona y de su hinchada de cara a la campaña que se viene en el próximo curso. El defensor holandés de apenas 18 años fue una de las jóvenes revelaciones del continente y esto ha despertado el interés de más un club en Europa. Justo cuando se pensaba que tras el acuerdo entre los 'culés' y el Ajax el jugador pasaría a las filas del Barza, un nuevo capítulo se abrió en esta novela de verano.



" De Ligt se está burlando del Barça. La pregunta es hasta cuándo. ¿Hasta cuándo va a aguantar Bartomeu? ¿Hasta cuándo va a durar la subasta que ha montado Raiola por De Ligt? El Barça tiene que decir basta. El Barça necesita jugadores comprometidos. Jugadores que sueñen con triunfar en el Camp Nou'', fueron algunas de las palabras que le dedicó a De Ligt el periodista español Josep Pedrerol en su programa 'Jugones'.

🗣️"De Ligt es bueno, muy bueno... pero del Barça y de su afición no se ríe nadie". EL EDITORIAL de @jpedrerol en #JUGONES. pic.twitter.com/lMTCm5WGx1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 11 de junio de 2019

''Primero el PSG, ahora el Manchester United. Qué se decida ya De Ligt. Ya está bien de bromas. De Ligt es bueno, muy bueno... pero del Barça y de su afición no se ríe nadie", sentenció Pedrerol, cuestionando así indecisión del defensor holandés por firmar con el Barcelona de cara a las próximas cuatro temporadas. No cabe duda que los mensajes de De Ligt no han caído bien a la prensa local a días - quizá - de definir su futuro.

Hay que recordar que lo que falta ahora para que De Ligt sea nuevo jugador del Barza es que este le dé el ansiado "sí". El central no llega a un arreglo con los directivos del Camp Nou en temas económicos, por lo que deberán sentarse a la mesa para fijar un cifra. Lo que quiere el jugador, además de una buena cantidad de dinero, es que le aseguren minutos en el terreno de juego con el técnico Ernesto Valverde, que ya cuenta con la zaga completa.



