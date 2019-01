No juega mucho, pero este equipo top se ha reunido para sacarlo del Barcelona

El mercado de fichajes de invierno continúa con los rumores en Europa. El Barcelona siempre se convierte en un objetivo en cuanto a futbolistas que podrían llegar al Camp Nou como salir del mismo escenario. En ese sentido, el rumor que llega desde Italia es de una posible baja para el equipo de Ernesto Valverde, de cara a la próxima temporada. ¿Su nombre? Malcom , el extremo que llegó desde Francia y que cuenta con pocos minutos de juego.



De acuerdo a medios italianos, hubo una reunión en Milán, en la zona de Palazzo Parigi, entre los dirigentes de la Juventus y el entorno de la sociedad que gestiona la carrera de Malcom. En ese mismo punto de encuentro, le habrían ofrecido el futbolista brasileño a la ‘Vecchia Signora’ de cara al mercado de fichajes de verano. ¿Llegará a Turín?



No obstante, hay otro equipo de la liga italiana que también cuenta con Malcom. En Italia saben que el brasileño cuenta poco para Valverde desde inicio de temporada y lo quieren en calidad de préstamo hasta el fin de curso para pelear un cupo a la próxima Champions League.



Tal como agrega la citada fuente, Claudio Lotito, presidente de Lazio y el director deportivo del club celeste, Igli Tare, ya han contactado con el FC Barcelona para negociar el préstamo de Malcom, a quien le ofrecen regularidad en la Serie A y un proyecto deportivo más que interesante.



Pese a los esfuerzos de la Lazio, el FC Barcelona no tendría en mente ceder a Malcom. Si bien no tiene los minutos que quisiera, en Camp Nou esperan que termine de adaptarse a la filosofía de juego del club. Sin embargo, según 'Sport', los azulgranas no descartan la venta del brasileño si aparece una alguna oferta interesante.



Barcelona, como se recuerda, pagó 42 millones de euros por Malcom. En la campaña pasada, el extremo brasilero fue uno de los mejores de la Ligue 1, anotando 12 goles.