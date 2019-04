¡Sorpresa total! Estrella del Manchester United llegaría al Barcelona y deja con la boca abierta al plantel

Barcelona solo tenía como rumor de fichaje a Antoine Griezmann ; sin embargo, en los últimos días, el nombre de una estrella española se ha puesto en boca de todos y sorprende hasta a Lionel Messi y la plantilla azulgrana.

Juan Mata parece estar en la lista de contrataciones de la directiva azulgrana. Según Diario Gol, el entorno del jugador del Manchester United se habría reunido en las últimas 24 horas con la gente del club para intentar su posible llegada.

El exChelsea acaba contrato con los 'Red Devils' este verano y todo da a indicar que no continuaría. Con 30 años, sus minutos con el equipo se han visto completamente reducidos, por lo que su salida sería lo mejor para ambas partes.

Barcelona sabe que Mata es un jugador bueno y barato. El no tener que hacer un super esfuerzo económico al hacerse de él con coste cero es fundamental. Su nivel impulsaría al plantel al ser un suplente de lujo.

Por mucho que Mata caiga bien, no son pocos los futbolistas en el vestuario que consideran que no es el fichaje que necesita el Barza. Lo más probable es que llegue un jugador que valga millones. No esperaban mucho al experimentado español.

Juan llegaría para cubrir el puesto que posiblemente deje Ivan Rakitic, quien tiene una super oferta de la Juventus. Las conversaciones del croata con el club turinés están avanzados pero tiene como prioridad la renovación.

