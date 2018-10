La temporada en Europa apenas ha comenzado para el Barcelona , sin embargo, la dirección deportiva del club azulgrana ya se encuentra en la planificación de los fichajes del 2019-20. Dos de los muchos objetivos que tienen en Camp Nou se encuentran en el Ajax , sin embargo, por ahora, solo uno es prioridad.



Según explicó el periodista Oriol Domènech, el Barcelona se ha fijado en los servicios de Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt para la próxima temporada, aunque la necesidad de reforzar la defensa central haría que solo llegue el último jugador mencionado.



De Ligt, con sus 19 años, es uno de los mejores jugadores jóvenes en su puesto en toda Europa. Ya debutó con la absoluta de Holanda y el Barcelona lo tendría cercado para convertirlo en su nuevo zaguero ante la casi segura salida de Vermaelen para la próxima temporada.

Matthijs De Ligt - Ajax (Foto: Getty) Matthijs De Ligt - Ajax (Foto: Getty)

Barcelona no se olvida de De Jong

Aunque De Ligt ha tomado la delantera en su fichaje, el Barcelona no quiere perder contacto con De Jong. Al igual que su compañero en el Ajax, Frenkie es de las mejores promesas en Europa y su fichaje significaría un gran plus para la volante.



Frenkie De Jong tiene otros pretendientes para la próxima temporada, pero él solo tiene una idea en la cabeza: le encantaría jugar la lado de Lionel Messi. Y para que eso ocurra, solo debe pasar una cosa: llegar a FC Barcelona cuando se pueda.



En entrevista con Ajax TV, a Frenkie De Jong le preguntaron con quién le gustaría jugar algún día y este respondió sin dudarlo: "Si tú terminas en un club de un nivel superior, jugarás con jugadores de clase mundial de todos modos. Pero a mí realmente me gustaría jugar con Messi algún día".