¡Cambio de cromos! La estrella que ofrece Juventus al Barcelona para tener a Coutinho en sus filas

El rendimiento de Philippe Coutinho en Barcelona ha estado por debajo de lo esperado cuando los azulgranas desembolsaron una millonada a Liverpool. El volante no logró adaptarse al estilo de los catalanes en todo este tiempo.

Del otro lado , Paulo Dybala llegó a la Juventus con un cartel importante procedente del Palermo. Pero, conforme pasaron los años, el nivel del argentino ha ido disminuyendo de manera escandalosa en la ‘Vecchia Signora’.

Por ello, desde España aseguran que los italianos planean contactarse con sus pares del Barcelona para proponer un intercambio de figuras para la próxima temporada: Coutinho por el atacante de los ‘bianconeros’.

En principio, los azulgranas ven con buenos ojos juntar a Dybala con Messi, quienes ya coincidieron en la selección. Sin embargo, el tema económico es el obstáculo que la Juventus y los culés deben resolver.

Barcelona invirtió mucho por la contratación de Coutinho y un cambio con la ‘Juve’ no sería suficiente para recuperar la inversión realizada. No obstante, los españoles podrían liberarse del jugador que no está en los planes de Ernesto Valverde.

► ¡Desde Mestalla! Real Madrid vs. Valencia vía Directv Sports: chocan en trigésima jornada de LaLiga Santander



► Isco, Rodrigo y los futbolistas que jugaron en el Madrid y Valencia que tal vez no recordabas [FOTOS]



► 'Tabla de posiciones de LaLiga Santander: ingresa aquí para ver cómo van tus equipos en la Primera División de España



► PSG quiere convertir a Raphael Varane en el nuevo líder del club