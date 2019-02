No solo es De Jong: arquero del Ajax reveló interés de jugador holandés de firmar por Barcelona

El traspaso de Frenkie De Jong a Barcelona el próximo verano abrirá puertas a más de un joven holandés. La buena cantera que es el fútbol 'tulipán', interesa al equipo azulgrana y al parecer, para los futbolistas, el club catalán también llama la atención.

Tras el partido del Ajax ante Real Madrid, el portero André Onana conversó con medios españoles sobre el partido y los traspasos que se darán esta temporada.

Sobre De Jong dijo: “Hoy ha estado bien, igual que todo el equipo. Es joven y siempre se puede mejorar, tiene mucho margen de mejora", dijo para Mundo Deportivo.

Onana fue parte del Barcelona y se ha convertido en un asesor para Frenkie y para De Ligt , quien también ha sido voceado para firmar por los azulgranas.

“A De Ligt también le gustaría ir, lo hablé varias veces con los dos”, explicó.

Onana no pudo ocultar su molestia tras las decisiones arbitrales tras el uso del VAR ante Real Madrid por Champions League: “Son cosas que no están en nuestras manos. Lo que decide el árbitro nosotros no lo podemos cambiar, así que nos toca levantar la cabeza. Estamos cabreados, pero así es el fútbol, hay cosas que no podemos controlar y ésta es una de ellas”

“Es el Madrid, ya sabemos, son cosas que pasan”, relató sin querer entrar en más detalles.