Ahora le ponen precio: el monto que pide el PSG al Barcelona por Rabiot en enero

Adrien Rabiot ya negocia con otros clubes de Europa, terminando su contrato a finales de junio del presente año con el PSG. En ese sentido, el Barcelona ya negocia la ficha del volante, de quien la entidad parisina ya habría pedido una cifra si desea que los catalanes lo incorporen en el mercado de fichajes de invierno en Europa. La institución de Nasser Al-Khelaifi no pide mucho, aunque habría que ver si el Barza lo desea ahora y no de cara a la próxima temporada, tal como estaba estipulado en un principio en Cataluña.



De acuerdo a ‘Paris United’, PSG ha pedido 15 millones de euros por el pase de Adrien Rabiot para – de esta forma – tener algún ingreso por el pase del mediocampista formado en las divisiones menores del PSG. Sin embargo, Barcelona no ha emitido una respuesta al respecto, pues se encuentra negociando el contrato con la madre y agente del futbolista.



Como ya han informado medios catalanes, Rabiot desea ganar 10 millones de euros netos por temporada, así como tener una prima de otros 10 millones de euros la firmar su contrato con el Barcelona u otro equipo de Europa que le asegura dicha oferta. En el camino también han sondeado su pase la Juventus, Manchester United, entre otros equipos.



A parte, cabe recordar que el francés no se ha desplazado con el equipo en el tour que realiza en Qatar durante cuatro días. Según dijo el club en un comunicado en Twitter, los motivos fueron razones familiares.