Una respuesta particular: Rabiot puede llegar antes de lo esperado a Barcelona

Barcelona prepara el equipo de cara a la próxima temporada, pese a que se mantiene en pelea en todos los frentes de la presente. Líderes en LaLiga y con la expectativa de alzarse con el título de la Copa del Rey y Champions League, los culés ultiman fichajes en estos de días. Los catalanes ya han confirmado la llegada de Todibo, agente libre del Toulouse, y ahora esperan lograr un acuerdo con Adrien Rabiot , quien no seguirá en el PSG para el 2019-20.



Siendo agente libre desde el primero de enero, Rabiot puede negociar con cualquier equipo de Europa y, obviamente, el Barcelona se encuentra entre las instituciones interesados. Congelado por parte de la entidad parisina y su técnico Thomas Tuchel, Rabiot podría recalar más pronto de lo pensado en Cataluña. Su fichaje solo necesita el OK de parte de los jeques del PSG y el visto bueno del futbolista como agente para convertirse en azulgrana.



En principio, el Barcelona mantiene el plan inicial, que pasa por llegar a un acuerdo con el jugador ahora para que se incorpore en junio, una vez concluya su compromiso con el PSG. Sin embargo, no hay que descartar que se puedan acelerar los acontecimientos y que Rabiot pueda abandonar París antes de lo previsto. En ese caso llegaría al Camp Nou en enero y jugará el último tramo de la temporada. Todo puede pasar en el mercado de pases.



Rabiot desea ganar 10 millones de euros por temporada y cobrar otra prima de 10 millones a la hora de firmar su vínculo, ya sea con el Barcelona, Liverpool o Juventus, clubes que han mostrado interés por el seleccionado galo desde que es agente libre.