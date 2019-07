Aún sigue siendo cotizado: los clubes que quieren sacar a Rafinha del Barcelona

Ha estado más tiempo lesionado que en el campo de juego. Sin embargo, Rafinha Alcántara mantiene algo de caché para clubes de zona media en Europa. No pudo ser en el Barcelona ni tampoco en la cesión que tuvo en el Inter de Milán, pero quizás sí tenga espacio en el segundo orden de las mejores ligas de Europa. Para el mercado de fichajes , Rafinha interesa a tres clubes en el ‘Viejo Contente’ al no tener un espacio alguno en el cuadro de Ernesto Valverde.



Valencia, Fiorentina y Atalanta son los tres equipos que apuestan por él. ¿El inconveniente? Los 15 millones de euros que pide la dirigencia catalana por el delantero de 26 años. En su primer momento, Barcelona pedía 35 millones, pero ante tantas lesiones de parte del brasileño, los catalanes han tenido que rebajar sus pretensiones económicas por él.



Barcelona no tiene sitio en el cuadro culé de Valverde para el siguiente curso. Si ya no contaba con un lugar con Lionel Messi, Luis Suárez, Malcom y Ousmane Dembélé, la llegada de Antoine Griezmann tan solo significa un mensaje: una venta sin regreso alguno al Camp Nou.



Rafinha Alcántara ha cumplido siete temporadas en el Barcelona y solo en el 2014-15 pudo tener cierta regularidad en el equipo. La temporada pasada apenas estuvo en ocho juegos, marcando un solo gol. Adiós al Barca.



