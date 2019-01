El motivo: la verdadera apuesta de Frenkie de Jong de ir al Barcelona y no al PSG

Barcelona se llevó una de las mejores promesas de Europa en una millonaria cifra, pero fueron otra vez los culés que dieron un pase adelante sobre otras instituciones interesadas. ¿Por qué Frenkie de Jong apostó por irse a jugar a Cataluña y no a París por citar un ejemplo? Medios españoles dieron la información sobre el mediocampista holandés, quien decidió continuar su carrera al lado de Lionel Messi, Luis Suárez y otras figuras del Can Barcelona.



Aquí te lo explicamos. Frenkie de Jong aceptó la oferta del Barcelona por el proyecto deportivo que representa ese fichaje para el holandés. Con los catalanes el estilo de juego siempre será el mismo, el que le gusta al holandés, además de un plan en donde él tendrá minutos, cosa que no puede ofrecerle el PSG con tantas figuras plagadas en la institución.



El Barcelona anunció este miércoles el fichaje del centrocampista del Ajax, Frenkie de Jong, para cinco temporadas a partir de la próxima por 75 millones de euros más otros 11 millones en variables.



El joven jugador, de 21 años, "se incorporará a la disciplina del club azulgrana a partir del día 1 de julio del 2019", afirmó en un comunicado el Barça, que pugnaba por el jugador junto a otros gigantes como el París Saint Germain o el Manchester City.



"De Jong llega al FC Barcelona después de haber demostrado su polivalencia, visión de juego y determinación en el último pase", asegura el club azulgrana, que lo considera "uno de los centrocampistas con más futuro de Europa".



El jugador se perfila, según la prensa, como el recambio de futuro para Sergio Busquets en el mediocentro por su visión de juego y su capacidad para crear juego.



El jugador, que vestirá de azulgrana hasta el final de la temporada 2023/2024, ha disputado en lo que va de temporada 28 partidos oficiales con el Ajax, en los que ha marcado cuatro goles y dado una asistencia.