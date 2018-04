Esta vez no esquivó la pregunta y fue directo a responder sobre los rumores que lo ponen fuera del Barcelona. Samuel Umtiti reconoció que tiene ofertas de varios clubes y que aún no hay nada avanzado respecto a su renovación con los azulgranas. Así lo dijo en entrevista con 'Canal Football Club' de Canal+ Barça.

"Es un tema del que no quiero abordar, por mi parte no ha empezado nada. Puede ser que haya interés de su parte, pero por el momento no ha empezado nada", dijo el central francés.



Y luego reconoció tener otras ofertas. "La verdad es que hay interés de otros clubes", apuntó, pero luego señaló que "tengo tantos objetivos a cumplir con el Barça que por el momento no toca. En este mundo todo va muy rápido".

Umtiti tiene contrato con Barcelona hasta el 2021 y el club catalán ya ha iniciado conversaciones con su agente para tratar una posible renovación. Pero su gran nivel ha despertado interés en grandes equipos.



El Manchester United de Mourinho sería capaz de pagar su cláusula de rescisión de 60 millones de euros, y aumentar el salario que el titular de la Selección de Francia recibe en Cataluña (4 millones por temporada).