Se encuentra en una lista de posibles fichajes del Tottenham, viendo como el Barcelona puede ver afectado su cantera, otra vez en manos de clubes ingleses. Recordemos el caso de Piqué en el Manchester United, Fábregas en el Arsenal y ahora – quizás – el de Riqui Puig , a quien sigue muy de cerca el Tottenham de Mauricio Pochettino. Ha sido el propio técnico argentino que viajó hacia Cataluña para observar al talentoso futbolista del que todos hablan.



El objetivo de Riqui Puig parece encaminarse, aunque el entrenador del Tottenham estuvo siguiendo el partido de los canteranos del Barcelona junto a Iván de la Peña, representante de Carles Aleñá. De acuerdo a cómo apuntan en Inglaterra, el centrocampista de Matadepera sería un objetivo a largo plazo. Y es que cabe recordar que renovó esta temporada hasta 2021 –con opción a dos años más– y con una cláusula de recisión de 100 millones de euros. En ese sentido, la negociación de salida del culé no sería nada fácil para los ‘Spurs’.



Riqui Puig, que acostumbra a entrenar con el primer equipo de Ernesto Valverde, ha participado en 12 de los 13 partidos del filial en lo que va de temporada, siendo titular en ocho encuentros. El mediocampista, precisamente, jugó precisamente contra el Tottenham en pretemporada en Estados Unidos y completó una notable actuación. Desde ese momento, Pochettino no le habría quitado los ojos de encima para llevarlo a la Premier League.



Riqui Puig ha sido comparado con Andrés Iniesta, por tener un fútbol con similares características. Con 19 años, es uno de los jugadores que más interesa para el próximo mercado de fichajes, sobre todo porque no juega en el primer equipo y tampoco parece tener un espacio seguro como suplente para el técnico Valverde. Así están las cosas para él.