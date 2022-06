El mercado de fichajes del verano europeo 2022-23 no ha empezado oficialmente. El 1 de julio será la fecha definitiva de su apertura. Sin embargo, para el Real Madrid, la ventana estival ya dio inicio semanas atrás con las incorporaciones de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni. En los despachos del Bernabéu se han ocupado de los refuerzos, pero también de las bajas. En esa línea, Marcelo Vieira, Isco Alarcón y Gareth Bale se despidieron en los últimos días, aunque según el diario español Don Balón, habrá más salidas en el cuadro de Chamartín.

La cuarta baja para la temporada 2022-23, y que se anunciaría a más tardar esta semana, sería nada menos que Luka Jovic. A pesar de que es uno de los fichajes más caros en toda la historia del club merengue, el entrenador Carlo Ancelotti no precisa de sus servicios ya que cuenta con un Karim Benzema en estado de gracia.

“Jovic es la siguiente víctima que quiere cobrarse el técnico italiano. ‘Carletto’ sabe que, con Karim Benzema a un nivel óptimo, el delantero serbio apenas gozará de oportunidades en el equipo la próxima campaña, por lo que una salida es lo mejor para ambas partes, y el propio Jovic es consciente de ello”, publica el citado medio español.

Afortunadamente para el Real Madrid y Luka Jovic, en el mercado de fichajes hay clubes interesados en el delantero serbio. Uno de ellos es Fiorentina, que quiere los servicios del balcánico, pero no con las condiciones que pone el presidente Florentino Pérez para deshacerse del exdelantero del Eintracht Frankfurt de forma definitiva.

Para el Real Madrid, el escenario ideal es vender a Jovic por 20 millones de euros. No obstante, el cuadro de Florencia no tiene en sus planes comprarlo. Al menos no en esta temporada. El equipo de la Serie A apuesta por la cesión de un año y podría aceptar la condición de compra obligatoria si desde el Bernabéu cambian sus condiciones.

El escenario no parece ser favorable para los españoles, pero Fiorentina se presenta como la oferta más factible por el serbio si quieren darle una salida inmediata. De seguir, no tendrá un lugar en la plantilla y podría ser dinero mal invertido por parte del catorce veces campeón de Europa.

¿Cuáles son los fichajes de Real Madrid 2022-23?





A pocas semanas del inicio de la pretemporada, Real Madrid suma dos fichajes oficiales para el próximo curso. El primero es Antonio Rüdiger, quien llegó desde el Chelsea como jugador libre. El alemán ha firmado contrato hasta el 2026 y ganará 10 millones de euros por año. Jugaría de central, desplazando a David Alaba a la banda.

Otro jugador que refuerza al Madrid para la siguiente temporada es Aurélien Tchouaméni. Por 80 millones de euros, más otros 20 en variables, el francés llegó desde el AS Mónaco para convertirse en el próximo reemplazante de Casemiro. El futuro del catorce veces campeón de Europa ya está en marcha.





