Eden Hazard de la cara: su versión sobre la bestial oferta que Chelsea rechazó del Real Madrid

Eden Hazard es otro de los grandes objetivos que el Real Madrid tiene para el mercado de fichajes 2019. En esa linea, según el diario 'The Sun', los blancos mandaron al Chelsea una primera oferta de 82 millones de euros , sin embargo, esta fue rechazada porque en Stamford Bridge quieren más dinero.



Consultado por la veracidad de estas informaciones, Hazard sido tajante frente a los medios. "No hay nada. Estoy únicamente centrado en mi selección", dijo en rueda de prensa. El crack belga no quiso dar más detalles de un posible traspaso al Real Madrid.

Según el 'AS' de España, la cantidad que espera el Chelsea es superior a la propuesta de 82 millones de euros que llegó desde las oficinas del Santiago Bernabéu la semana pasada. La citada fuente apunta que Real Madrid tendrá que pagar entre 100 y 120 'kilos' para conseguir el pase de Eden Hazard.



Al mismo tiempo, la fuente señala que la idea del 'Duque', de cara a la siguiente campaña, es marcharse a Valdebebas. Es decir, la llegada de Zinedine Zidane no habría influido en la decisión del internacional belga.



Cabe mencionar que Chelsea, si desea obtener una cantidad millonaria, debe negociar con Real Madrid antes de iniciar la próxima campaña, pues Hazard podría tratar directamente con la 'Casa blanca' en enero 2020 y salir de Londres sin dejar dinero.



