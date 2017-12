La marcha de Javier Mascherano del FC Barcelona obliga a la directiva azulgrana a buscar un reemplazo de garantías. En esa linea, y a pocos días de la apertura del mercado de fichajes de invierno, el nombre de un crack mundial salta a la palestra. Se trata nada menos que del brasileño del Chelsea David Luiz.



Segun informa 'Sport Catalunya', el defensor de 30 años se encuentra en la ciudad Condal para tratar unos temas médicos y habria aprovechado, a través de su agente, para ofrecerse como refuerzo para la defensa. Y a Robert Martínez, director deportivo de los 'Culés', la idea no le desagrada. De hecho, tiene todas las características de un refuerzo de lujo.



El problema para David Luiz es que el FC Barcelona no puede asumir su ficha. El Chelsea no lo dejaría partir por menos de 50 millones de euros y los de Les Corts prefieren evitar semejante gasto. Es allí donde cobra fuerza la idea de cerrar el traspaso del colombiano Yerri Mina, candidato favorito para reemplazar al 'Jefecito'.



De hecho, el central 'cafetero' es percibido como un joven defensor con mayor proyección. Y ni que decir del precio. A diferencia de David Luiz, el Barcelona tendría que pagar solo 9 millones de euros al Palmeiras para asegurar sus servicios. ¿Quién se quedará con el puesto de Mascherano?