Samuel Umtiti no cumple ni dos temporadas en el FC Barcelona , pero ya se ha ganado el respeto de la hinchada y el "cariño" de varios de los grandes equipos de Europa. El crack francés está firmando una temporada espectacular y debido a que no renueva con los azulgranas, hasta tres gigantes andan tras sus pasos.



De acuerdo al portal español 'Don Balón', el excentral del Lyon es del gran interés del Real Madrid, Chelsea y PSG. Los tres clubes mencionados están atraídos no solo por su juego, también por la baja cláusula de rescisión que tiene un crack de sus condiciones.

Y es que al día de hoy, con tres temporadas de contrato por delante, Samuel Umtiti apenas llega a los 60 millones de euros. Con los elevados precios del mercado, cualquier grande de Europa podría hacerse de los servicios del francés. Mientras tanto, el FC Barcelona todavía no se siente a renovar su vínculo.



La citada fuente apunta que entre los tres clubes, el que más insistiría con el fichaje de Umtiti sería nada menos que Real Madrid. Florentino Pérez tiene la intención de renovar la defensa. Busca un socio para Sergio Ramos y estaría dispuesto a ofrecer un contrato de oro al crack francés. ¿Será el nuevo Figo?