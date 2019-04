No todo lo que brilla es oro: "Estar en el Barcelona se convirtió en un pequeño infierno"

El mercado de fichajes del FC Barcelona en 2016 estuvo marcado por la contratación de André Gomes , un jugador que recalaba en Camp Nou como campeón de la Euro de Francia y con todos los galones que lo harían triunfar como azulgrana. Sin embargo, vestirse con esos colores fue el peor error que cometió en su vida.

Y es que en una reciente entrevista con 'Liverpool Echo', recogida por Europa Press, el ahora volante del Everton reconoció que no la pasó bien en el FC Barcelona y reafirmó sus declaraciones en la revista 'Panenka' el año pasado.

"Tras mi paso por el Barcelona hubo cosas buenas y cosas muy malas. No quería decir todo lo que dije. En aquel momento estaba sufriendo mucho y en apuros y lo dije todo con naturalidad. En el Everton ha sido muy bueno porque he entendido que porque amo el fútbol y es mi trabajo tengo que disfrutarlo más", dijo Gomes.

"No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer. Mis amigos dicen claramente que voy con el freno de mano en el campo", dijo en ese entonces el centrocampista portugués.

Gomes aseguró a 'Panenka' que sus primeros seis meses en el Barça fueron "bastante tranquilos y bien", pero luego cambió. "Quizá la palabra no sea la más correcta pero se volvió un poco infierno porque empecé a tener más presión", comentó en marzo de 2018.

