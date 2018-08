El Barcelona es uno de los clubes que mejor se ha reforzado en el actual mercado de fichajes. El último en caer ha sido el chileno Arturo Vidal. Sin embargo, así como llegan, también se van. Y esa es la ruta que podría seguir el holandés Jasper Cillessen.



Y es que tras la gira por Estados Unidos, en la que el Barcelona terminó con una derrota (1-0) ante el AC Milan , el portero dejó en duda su continuidad para la temporada 2018-19. "No lo sé", dijo el holandés a los periodistas y a la pregunta sobre sus planes de futuro.



Lo que sí dejó muy claro fue su objetivo como profesional y no es otro que el de tener la oportunidad de disputar el máximo de partidos. "Tengo ganas de jugar muchos partidos y ya está", subrayó Cillessen, que mantuvo sin goles su marco.



También se le preguntó sobre las declaraciones que hizo su compañero, el arquero alemán Marc-Andre Ter Stegen, que quiere jugar todo.



"Lo único que puedo decir es que se trata de una situación del equipo y como tal no hay nada más que decir", agregó Cillessen, que no quiso entrar tampoco en consideraciones sobre si prefería ser titular en otro equipo o reserva con el Barcelona.



"La realidad es que yo ahora estoy aquí y no sé otra cosa", añadió Cillessen, que antes de la gira tenía opciones para haber ido al Liverpool o a la Roma y que ahora ya no existen.