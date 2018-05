Mientras los ojos del planeta están puestos en el inicio del Mundial Rusia 2018, los directivos del Barcelona se encuentran buscando los mejores fichajes del mercado para la próxima temporada. Uno de ellos estaría nada menos que en el PSG francés.



Nos referimos a Adrien Rabiot , jugador que para la prensa catalana interesa en Camp Nou y que ha recibido los mejores comentarios de parte del asesor de fútbol internacional del club azulgrana, Ariedo Braida.

"No estoy siguiendo mucho el mercado últimamente, pero me gusta mucho Adrien Rabiot , es un perfil de altísimo nivel", manifestó Braida durante la ceremonia del 'Football Leader 2018' y como era de esperarse, en Barcelona ven sus palabras como un guiño para su fichaje.



Adrien Rabiot estaría en la órbita de candidatos para reforzar el mediocampo del Barcelona para el 2018-19. El francés, que no estará en Rusia 2018, tiene contrato con los parisinos hasta junio del próximo año y para 'Transfermarkt', posee un valor de 45 millones de euros.