Está en la mira de uno de los mejores clubes del mundo. La dirigencia del Barcelona siempre piensa a futuro y por ello sus ojeadores en todo el mundo envían reportes de posibles fichajes. Ahí apareció el nombre de Gonzalo Plata, jugador ecuatoriano de 18 años perteneciente al Independiente del Valle de su país.



Manuel Sierra, agente del joven extremo, confirmó que existe interés, aunque evitó dar detalles de una presunta operación del Barcelona en los próximos meses. Su llegada podría darse a mediados de 2019.

"Me han preguntado por Plata. Los clubes quieren saber la situación de él con Independiente. Creemos que, por sus características como futbolista, podría completar su formación en Europa. No hay nada en concreto. Me ilusiona que pueda ir al Barcelona", dijo el agente en declaraciones que reproduce el diario catalán Sport.

Gonzalo Plata sabe que es pretendido por clubes extranjeros y reconoció que emisarios del Barcelona de España fueron a verlo en Ecuador.



"En un par de años me veo en lo más grandes de equipos de Europa, siempre quiero estar entre los mejores. Se está hablando de una posibilidad de ir al Barcelona, había un emisario del club, me vio jugar y le agradó mi juego”, confesó también el jugador.